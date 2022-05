Malore in sella alla bici, morto un uomo di 64 anni

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, 12 maggio, a Monfumo (Treviso) in via Longon. Un uomo di 64 anni, Ferdinando Campagnolo, veneziano di Mirano, è morto stroncato da un malore da cui è stato colpito mentre era in sella alla sua bicicletta. Stava pedalando lungo i saliscendi della zona collinare, su una strada molto frequentata e apprezzata dai cicloamatori, quando è caduto al suolo. Erano da poco passate le 11.30.

L'uomo è stato soccorso da medico e infermieri del Suem di Treviso e di Pieve di Cadore. Il personale sanitario, una volta arrivato sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso dopo aver tentato, inutilmente, di rianimare l'uomo. Nel frattempo sono arrivati anche i carabinieri, che hanno raccolto tutti gli elementi per ricostruire l'episodio nei dettagli. In base ai primi accertamenti, come detto, la morte sarebbe riconducibile ad un infarto.

La notizia è riportata da TrevisoToday.