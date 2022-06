Camper in fiamme, morto un uomo

Con ogni probabilità, quando è scoppiato l’incendio stava dormendo. I vigili del fuoco hanno trovato il suo corpo carbonizzato. Potrebbe essere un veneziano la vittima di un incendio scoppiato alle prime ore del mattino di oggi, sabato 11 giugno, ad Auronzo di Cadore, che ha distrutto un furgone camper. Il condizionale, però, è d’obbligo, visto che anche i documenti sarebbero andati bruciati e servirà il test del dna per confermare l’identità dell’uomo che si sospetta provenire, appunto, dalla provincia di Venezia.

L’allarme è scattato intorno alle 6.30 lungo la strada per Palus San Marco, in una piazzola di sosta. I pompieri, una volta arrivati, hanno spento le fiamme e recuperato il corpo della vittima. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine e in queste ore gli esperti stanno lavorando per cercare di ricostruire con maggiore precisione la dinamica dei fatti.