Morto un uomo in spiaggia a Jesolo

Era stato visto in difficoltà da altri bagnanti mentre si trovava in acqua, sulla spiaggia di Jesolo, all'altezza della torretta 15 (piazza Trieste) verso le 17.45 di oggi, mercoledì 12 agosto. È stato portato a riva e soccorso, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Un uomo intorno ai 70-75 anni di età (ancora non ci sono i dati ufficiali) è morto in spiaggia, in zona consorzio Venezia.

A prestargli i primi soccorsi, dopo i bagnanti, i bagnini della Jesolo Turismo che gli hanno applicato il defibrillatore per due volte tentando di rianimarlo. Successivamente anche l'ambulanza del Suem 118 accorsa sul posto gli ha praticato un'altra defibrillazione, ma per l'uomo in questione non c'è stato scampo. Non si esclude che la causa dell'accaduto sia legata a un malore.