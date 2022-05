Una palma cade e lo colpisce: morto il titolare dello Stella Maris

Tragico incidente, questa mattina, allo Stella Maris di Sottomarina (Chioggia). Il titolare, il 52enne Gianluca Fasolin, è morto verso le 7, travolto da una palma. Secondo quanto ricostruito, l'imprenditore stava cercando di raddrizzare con il supporto di un operaio l'albero, piegato dalla forte bora, che gli è poi caduto fatalmente addosso.

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I sanitari del Suem 118, intervenuti sul posto anche con il primario del pronto soccorso locale, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Allertato, inutilmente, anche l'elicottero dell'ospedale di Treviso. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti degli agenti del locale commissariato di polizia.