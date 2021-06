Investito nella notte da un treno, morto un uomo

Un uomo è stato travolto e ucciso nella notte tra venerdì e sabato da un treno in corsa. Stava camminando, probabilmente in compagnia di altre persone e del proprio cane, nei pressi della stazione di Marghera. Non è ancora chiara la dinamica della tragedia. Sul posto sono intervenuti Suem 118, vigili del fuoco e polizia ferroviaria.

Articolo in aggiornamento