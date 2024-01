Poliziotti si tuffano in acqua e salvano un uomo che stava annegando

È caduto accidentalmente in acqua e ha rischiato di annegare. Quando gli agenti sono arrivati, stava annaspando e cercava di mettersi in salvo, ma non sapeva nuotare. È stato fondamentale, martedì sera, l'intervento dell'equipaggio di una volante lagunare della questura di Venezia: i poliziotti si sono immediatamente tuffati in acqua e hanno messo in salvo l'uomo.

I fatti si sono verificati nei pressi della calle del Campanil o dei Preti, nel sestiere di Santa Croce. I poliziotti, durante un servizio di controllo del territorio, sono stati fermati da una donna, una turista in visita a Venezia, la quale, in preda a una forte agitazione, aveva scorto un uomo che annaspava nell’acqua rischiando di annegare.

Immediatamente gli agenti, senza perdere tempo prezioso, si sono diretti nella direzione indicata dalla donna scorgendo l’uomo il quale, sbracciandosi in cerca di aiuto, improvvisamente ha perso i sensi sparendo nell'acqua. Si sono gettati in acqua riuscendo a soccorrerlo e trarlo in salvo. Una volta riportato a riva, l'uomo è stato raggiunto da un'ambulanza che lo ha portato all'ospedale, dove si trova tutt'ora ricoverato per sindrome da annegamento.