Non risponde al telefono, la figlia chiama il 112: i carabinieri salvano un 79enne

Il telefono continuava a squillare a vuoto, così ha deciso di chiamare i carabinieri. Temeva che fosse accaduto qualcosa e, in effetti, quando i militari sono entrati in casa hanno scoperto che qualcosa era successo. Il loro intervento ha permesso di salvare un 79enne, rimasto vittima di una brutta caduta nel bagno, che adesso sta bene.

L'episodio risale a domenica. Una donna ha allertato il 112 per segnalare che il padre, di Martellago, non dava più notizie di sè. I carabinieri hanno aperto la porta d'ingresso dell'abitazione con un cacciavite e hanno trovato l'anziano riverso a terra sul pavimento del bagno privo di sensi. Lo hanno risvegliato e, dopo le prime cure sul posto, lo hanno affidato a un'ambulanza che lo ha accompagnato all'ospedale, dove gli sono state riscontrate numerose contusioni al torace e al capo. Attualmente il 79enne è sotto osservazione ma non è in pericolo di vita.