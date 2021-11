Trovato morto in casa dopo una settimana

Un uomo di 65 anni, M.V., è stato trovato morto all'interno della sua casa in via Di Vittorio a Mira. La drammatica scoperta risale a lunedì intorno all'ora di pranzo e, secondo le prime ipotesi, il decesso risalirebbe a circa una settimana prima.

A lanciare l'allarme è stato il personale dei servizi sociali, presso i quali il 65enne era seguito. Da un primo esame sembrerebbe che la morte sia sopraggiunta per arresto cardiocircolatorio e non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo. Potrebbe trattarsi, quindi, di un malore improvviso, ma gli investigatori al momento non escludono anche una possibile overdose, visto che l'uomo in passato aveva affrontato difficoltà legate al consumo di droga.