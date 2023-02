Trovato in Rio Cimetto senza vita a Spinea. Non c'è ancora un'identificazione

Ufficialmente non ha ancora un nome l'uomo che è stato ritrovato senza vita in Rio Cimetto, all'altezza del Villaggio dei Fiori a Spinea, domenica mattina. Scoperto da un passante, che ha dato l'allarme, subito è stato recuperato dall'acqua del rio che scorre in zona dai sommozzatori dei vigili del fuoco e dai carabinieri, ma quando è stato portato a terra con sé non aveva documenti né effetti personali. Lunedì mattina la persona è ancora sconosciuta e non risulta che qualcuno ne abbia reclamato il mancato rientro a casa da domenica, se non forse già dalla notte precedente.

Le forze dell'ordine tentano di restringere il campo delle ricerche concentrandosi su qualche storia famigliare già nota in zona in modo da poter risalire alla parentela della vittima del Rio Cimetto, eventualmente figli o fratelli. Quello di ieri è un altro decesso che sembra essersi consumato in solitudine, simile al caso del 64enne che i carabinieri hanno trovato morto in casa giovedì scorso, in via Vecellio alla Fossa, scoperto senza vita dentro alla sua abitazione dopo che da giorni i vicini non lo vedevano uscire né dare segni della sua presenza: il 64enne Flavio Bittante.

Solo in casa ormai da anni, una volta morti i genitori, senza parenti tranne un cugino nelle vicinanze sempre fuori per lavoro e una sorella, residente in un'altra regione, non avendo quasi più contatti con l'esterno è probabile fosse privo di vita all'interno del suo appartamento da una settimana.