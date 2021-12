Il digitale a sostegno di turismo, moda e cultura veneziana

Un'edizione limitata di capi compostabili per un negozio di Rialto, una piattaforma digitale per l'editoria indipendente, un progetto di riutilizzo del vetro di scarto, un tour virtuale per una storica fornace di mosaici, un marketplace 'esperienziale' per la moda Made in Italy, format per esperienze enogastronomiche, un prototipo di archivio digitale per valorizzare il patrimonio della Asac della Biennale e un archivio digitale di progetti teatrali realizzati con i cittadini veneziani. Sono questi gli otto prototipi del progetto Upskill Venezia, realizzato in collaborazione tra Fondazione di Venezia e Upskill 4.0, presentati questa mattina all'auditoriom di M9 a Mestre.

Protagonisti sono stati 50 studenti di istituti tecnici del nord e centro Italia, affiancati a otto realtà virtuose del territorio: Archivio Storico della Biennale di Venezia, le associazioni culturali Arte-Mide e Mpg Cultura, la fornace Orsoni Venezia 1888, l'azienda d'abbigliamento Compagnia Mercantile con i tre brand Il Tabarro, Barena Venezia e Cini Venezia, l'hotel pensione Wildner di Riva degli Schiavoni, il gruppo di designer Fucina Frammenti e il negozio di abbigliamento Tanibotabi di Rialto.

«È un progetto innovativo, - ha commentato il presidente di Fondazione di Venezia, Michele Bugliesi - che libera la creatività dei giovani e le mette a disposizione delle aziende per rinnovarsi e prepararsi alle sfide che dovranno essere in grado di affrontare, per rendersi sostenibili nel medio lungo termine. La qualità dei progetti, che ho potuto osservare e il feedback positivo delle imprese rivelano il potenziale del progetto. Ci sono i presupposti per la crescita organica di un territorio, - ha concluso - con la linfa costante dei giovani che fanno crescere e vivere i territori, animandoli con energie che in questi anni stanno mancano e di cui abbiamo disperato bisogno».

«Artigianato locale, turismo e cultura a Venezia possono crescere confrontandosi con il digitale. - ha spiegato il presidente di Upskill 4.0, Stefano Micelli - Dobbiamo ripensare gli Its come palestre di competitività, dare fiducia ai giovani rendendoli più consapevoli delle loro capacità e vivere i luoghi e i territori che abitiamo con un nuovo spirito di imprenditorialità».