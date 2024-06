Urna funeraria del I secolo recuperata e consegnata al museo Concordiese di Portogruaro

Per la prima volta è stata trovata in un campo, nei pressi di un casolare nella campagna di Concordia Sagittaria, tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta. Poi è passata in mano ad altre persone ed è rimasta abbandonata nel giardino, fino alla denuncia di ritrovamento alla Soprintendenza da parte dei nuovi proprietari dell'immobile. E, oggi, al termine delle indagini alle quali hanno collaborato funzionari archeologi della Soprintendenza di Padova e della direzione regionale musei Veneto, nonché docenti dell’università Ca’ Foscari, il comandante del nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Venezia l'ha consegnata al direttore del museo nazionale concordiese di Portogruaro, come disposto dalla procura di Pordenone. Si tratta della base di un'urna funeraria a cassetta, con una scritta dedicatoria.

L'origine: tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C.

Il manufatto, in calcare, era destinato a contenere le ceneri del defunto nella cavità superiore, che in origine era protetta da un coperchio oggi mancante. Sul lato frontale reca l’iscrizione incisa in caratteri capitali latini, parzialmente consunta e abrasa, che risulta parzialmente leggibile. Futuri approfondimenti potranno migliorare la comprensione del testo, che al momento si può trascrivere come: L(ucio) Attio Sex(ti) f(ilio) patri, C(aio) Attio Sex(ti) f(ilio) patruo, [-] Attio L(uci) f(ilio) fratri, [-] Attius L(uci) f(ilius) Lucullus. Si tratta di una dedica funeraria da parte di un individuo della famiglia degli Attii, [-] Attius Lucullus, a tre suoi parenti maschi: il padre, Lucius, lo zio paterno, Caius, e il fratello, del quale non si riesce a vedere bene l'iniziale del praenomen. La famiglia degli Attii è ben documentata ad Altinum da numerose iscrizioni. A Iulia Concordia, invece, risulta segnalato solo il monumento sepolcrale di una ex schiava di nome Attia Corinthis. Le caratteristiche paleografiche dell'urna cineraria degli Attii e l'assenza di cognomen nella serie onomastica dei tre dedicatari suggeriscono di datarla a un orizzonte cronologico compreso tra la fine del I secolo a.C. e la metà del I secolo d.C.