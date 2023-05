Ursula von der Leyen a Venezia, giro in gondola con il sindaco prima dell'evento Iuav | VIDEO

Venerdì 26 maggio la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è in visita a Venezia, ospite dell'università Iuav in occasione della conferenza Radical yet possible future space solutions, evento collaterale della Biennale architettura. L'evento è promosso dal New European Bauhaus-NEB, in collaborazione con l’ateneo. Von der Leyer è stata accolta dal sindaco Luigi Brugnaro, che l'ha accompagnata in un breve tragitto in gondola sul Canal Grande, da palazzo Ca’ Corner, sede della prefettura e della Città metropolitana, al municipio di Ca’ Farsetti.

L’impatto dei cambiamenti climatici nella città lagunare è uno dei temi in agenda. In questi due giorni, 25 e 26 maggio, nelle sedi Iuav a Ca’ Tron e ai Tolentini si discutono le possibili soluzioni per un futuro migliore: si parla di nuovi modi di vivere e di come andare oltre la convinzione che il futuro dell'umanità sia legato a soluzioni già esistenti, di architetture emergenti per la giustizia climatica, di futuro digitale inclusivo, della nozione di beni comuni globali.

In particolare venerdì 26 maggio, nell’aula magna ai Tolentini, si svolge il dibattito interdisciplinare tra esperti From collective thinking to creative disputes (Dal pensiero collettivo alle dispute creative). La presidente von der Leyen introduce la giornata e dialoga con Lesley Lokko, curatrice della 18/a mostra internazionale di architettura di Venezia. Presente anche Elisa Ferreira, commissaria per la coesione e le riforme.

Commenta il rettore Iuav Benno Albrecht: «Bisogna inventare un nuovo pensiero adatto al mondo futuro, alla transizione ecologica compiuta, dove gli studi su nuove forme di equilibrio, inteso in termini ampi, sono e saranno fondamentali. Venezia è il luogo deputato per avviare questa nuova sfida. Inizieremo creando un grande campus, un grande centro di sapere e conoscenza avanzata, che partirà da un grande polo sul tema dell’acqua. È il futuro del pianeta blu, di Blue Marble, nel secolo blu, dove la corsa al mare, la crescita blu, e la blue economy sono orizzonti certi».