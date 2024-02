Case in social housing a Venezia e terraferma: ecco le graduatorie

Sono state pubblicate oggi le graduatorie relative a due bandi social housing per 48 alloggi in centro storico e Giudecca e 25 in terraferma. «Una risposta concreta alle giovani coppie e alle famiglie che vogliono continuare a vivere nella nostra città - commenta l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini - Già nei prossimi giorni inizieranno le prime assegnazioni e, nel giro di qualche settimana, tutti gli aventi diritto avranno il nuovo alloggio. Con questo tipo di bandi intercettiamo la domanda abitativa di chi fa fatica a rivolgersi al mercato immobiliare libero e, nello stesso tempo, non ha i requisiti per collocarsi in una posizione utile in una graduatoria Erp».

Questi bandi fanno seguito agli undici dello stesso tipo già pubblicati dal 2018 a oggi per un totale di 153 abitazioni assegnate in centro storico e isole e 60 in terraferma. Sempre dal 2018 sono stati pubblicati anche tre bandi Erp: uno riguardante l’isola di Murano, che ha consentito di assegnare 46 appartamenti alle ex Conterie, un altro nel 2019, grazie al quale sono state assegnate in centro storico e isole 94 abitazioni e in terraferma 224, e il bando Erp più recente del 2022 che ha permesso l’assegnazione di una cinquantina di alloggi in tutto il territorio comunale. «In questi anni abbiamo investito ingenti risorse per il recupero degli immobili pubblici - aggiunge l'assessore Venturini - Uno sforzo che si intensificherà ulteriormente con il grande Piano Casa triennale che, fino al 2026, permetterà di ristrutturare centinaia di alloggi in laguna e terraferma in virtù di un investimento di 28 milioni di euro. Tutte abitazioni che saranno poi messe a bando».

«Con i bandi social housing a dare risposta alle famiglie e ai giovani con un reddito medio e con la volontà di rimanere a vivere a Venezia e a Mestre – commenta il presidente della VII Commissione Consiliare, Nicola Gervasutti - Lo sviluppo del sistema informatico ci permetterà poi di fare le necessarie verifiche dei requisiti così da procedere di conseguenza a rendere disponibili ulteriori alloggi nei prossimi anni».

Le graduatorie sono consultabili ai link:

https://www.comune.venezia.it/ it/content/bando-social- housing-terraferma-2023

https://www.comune.venezia.it/ it/content/bando-social- housing-centro-storico-e- giudecca-2023

«Più di mille persone hanno partecipato al bando social housing - commenta Daniele Giordano, segretario generale Cgil Venezia - nessuna sorpresa. Ma è l’assenza di una comprensione della situazione economica reale del nostro Territorio, e della difficoltà nell’accesso ad un appartamento in locazione per un nucleo familiare, a colpirci. Se facciamo alcune simulazioni sull’indicatore Isee, vediamo che un nucleo composto da due adulti, di cui un cuoco o barman con reddito di 21.000 euro (circa 1.350 euro al mese) e un lavoratore o una lavoratrice dei servizi fiduciari con reddito 15.000 euro (circa 1.100 euro al mese), avrebbe un’Isee di circa 24.700 punti. In una casa di 60 metri quadri in centro storico spenderebbero, al prezzo di mercato, circa 1.100 euro al mese. Uno stipendio solo per l’affitto. Aggiungendo qualche risparmio, questi nuclei risulterebbero esclusi dal bando. Non si può considerare una famiglia con Isee compreso tra i 6.000 e i 25.000 di “ceto medio”».