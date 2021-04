Ulss 3, weekend lungo di vaccinazioni ad accesso libero per gli over 80

Saranno operativi 6 centri vaccinali in tutto il territorio della Serenissima. Gli anziani ancora senza prenotazione si dovranno presentare in determinati orari, in base al mese di nascita. Chi ha già fissato l'appuntamento farà affidamento a giorno e orario prestabiliti

Tre giorni di vaccinazione ad accesso libero per finire di immunizzare la popolazione ultraottantenne. Ulss 3 raccoglie l'indicazione regionale, anticipata ieri in conferenza dal governatore Luca Zaia, di finire la campagna indirizzata alla popolazione più anziana, organizzando per venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 aprile tre finestre di vaccinazioni eccezionali con cui recuperare gli over 80 che ancora non hanno risposto alla chiamata dell'azienda Serenissima o non si sono prenotati sul portale regionale. Sono sei i centri in cui si concentreranno le vaccinazioni: Pala Expo di Marghera, ospedale Civile di Venezia, padiglione Rossi del Lido, bocciodromo di Mirano, palazzetto dello sport di Dolo e sede Aspo al porto di Chioggia.

Ulss 3, vaccini ad accesso libero per over 80 non prenotati

Si tratta dell'ennesimo appello - l'ultimo - agli oltre 8mila over 80 non ancora vaccinati, che non hanno effettuato la prenotazione nel portale regionale e non hanno risposto alle chiamate dell'azienda sanitaria. L'accesso sarà libero, ma regolato in base al mese di nascita degli anziani. Per chi ha più di ottant'anni e non ha una prenotazione per il vaccino, è sufficiente presentarsi senza preavviso al centro vaccinale più vicino a casa tra i sei indicati, nel giorno e nella fascia oraria indicata a seconda del mese di nascita, munito di tessera sanitaria. L’accesso è valido solo per l’utente che non abbia già fissato l'appuntamento. Per chi si è già prenotato, invece, valgono il giorno e l’ora già stabiliti.

Le fasce orarie per gli over 80 non prenotati

venerdì 16 dalle 8 alle 10 i nati a gennaio (al Civile dalle 11 alle 13) dalle 11 alle 13 i nati a febbraio (al Civile dalle 13 alle 15) dalle 14 alle 16 i nati a marzo dalle 17 alle 19 i nati ad aprile

sabato 17 dalle 8 alle 10 i nati in maggio (al Civile dalle 11 alle 13) dalle 11 alle 13 i nati in giugno (al Civile dalle 13 alle 15) dalle 14 alle 16 i nati in luglio dalle 17 alle 19 i nati in agosto

domenica 18 dalle 8 alle 10 i nati in settembre dalle 11 alle 13 i nati in ottobre dalle 14 alle 16 i nati in novembre dalle 17 alle 19 i nati in dicembre



L'Ulss 3 ha stilato l'elenco dei circa 8mila anziani - che sarà girato anche ai Comuni di competenza - a cui ci si sta rivolgendo con un ulteriore appello: «Il grande lavoro svolto fin qui ci ha portato a mettere in sicurezza quasi l'85% degli over 80. - spiega il direttore generale Edgardo Contato - A chi ancora non ha aderito, avevamo già scritto una lettera di invito nella scorsa settimana. E ci siamo rivolti direttamente a questi anziani anche con un call center ad hoc costruito negli spazi del Pala expo, che si conferma, anche così, come il nostro punto di riferimento per la campagna vaccinale. Stiamo compiendo l'ultimo sforzo per portare alla vaccinazione tutti coloro che hanno più di ottant’anni, - ha aggiunto - sarà una chiamata diffusa capillarmente, perché nessuno resti senza un'ulteriore possibilità di aderire alla campagna vaccinale».