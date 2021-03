Le vaccinazioni a domicilio per chi non può spostarsi da casa

I vaccini contro il Covid vengono somministrati anche a casa, a quegli anziani over '80 che non possono muoversi: una modalità per garantire che nessuno tra gli ultraottentenni resti senza il vaccino di cui ha diritto. Ad eseguirli sono i giovani medici delle Usca, le unità speciali per il contrasto al Covid-19, e gli infermieri dell'assistenza domiciliare (ADI) dell'Ulss 3. Nel territorio dell'azienda sanitaria veneziana hanno già portato il vaccino nelle case di 375 anziani.

In terraferma sono già state completate, anche quanto a vaccini a domicilio, le classi '41 e '40. A Venezia le operazioni sono in corso: gli operatori raggiungono in casa chi non può muoversi e, assieme agli utenti over '80 prenotati, vaccinano anche le persone che prestano loro assistenza, i cosiddetti "caregiver": sono già più di 900 i familiari stretti, o gli assistenti, vaccinati insieme agli over '80.

Tra gli operatori in servizio oggi c'erano la dottoressa Anna Tosi, medico Usca, e l'infermiera Ursula La Versa, coordinatrice dell'assistenza domiciliare a Venezia. Si spostano a piedi o con il supporto dei mezzi del suem 118, a seconda del percorso da fare. Ad ogni appuntamento si preparano con i dispositivi di protezione, poi entrano nell'abitazione. Normalmente dieci minuti sono sufficienti per l'anamnesi e la vaccinazione vera e propria, infine si trattengono per un quarto d'ora per verificare che il soggetto vaccinato non mostri difficoltà particolari.