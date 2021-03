A Pellestrina la vaccinazione degli over 80

Continua oggi, domenica 28 marzo, con gli over '80 di Pellestrina, la campagna vaccinale dell'Ulss 3 iniziata ieri, sabato 27 marzo, con lo scopo di raggiungere i residenti delle isole più distanti dai centri vaccinali. Ad essere coinvolte, tra ieri e oggi, sono state oltre 400 persone di Burano, Mazzorbo, Torcello e Pellestrina. La campagna è supportata a livello logistico dalla Protezione civile e dal Comune di Venezia e le vaccinazioni oggi si sono svolte al palazzetto dello sport di Portosecco.

Sul posto erano presenti, tra gli altri, l'assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, il consigliere delegato ai Rapporti con le isole, Alessandro Scarpa Marta, il presidente della Municipalità di Lido Pellestrina, Emilio Guberti, e la delegata a Turismo, Attività produttive e Ambiente, Antonietta Busetto, per esprimere il loro supporto all'iniziativa. «L'impegno dell'Ulss e il supporto del Comune e della Protezione civile - ha affermato Venturini - sono volti a dare una risposta alle isole più distanti in termini geografici e in tempi di percorrenza dai centri vaccinali individuati. Uno sforzo significativo e doveroso perché crediamo che l'obiettivo di tutti sia quello di arrivare a fare più vaccini in minor tempo possibile, partendo dai soggetti più a rischio come gli anziani e le persone con particolari patologie. Naturalmente molto dipende da quanti vaccini arrivano dall'Europa alle aziende sanitarie. È obbligo del Comune riuscire a garantire il massimo del supporto a medici e sanitari nel momento in cui devono lavorare per vaccinare le persone». «È importante - ha aggiunto Scarpa Marta - creare meno disagi possibili alle persone. Dopo questa fase, toccherà anche al Lido dare il via alla campagna e siamo già pronti per quando sarà necessario somministrare la seconda dose».