Arrivato il carico di Pfizer, l'Ulss 3 attiva mille slot al giorno per le vaccinazioni agli anziani

Oggi l'azienda sanitaria ne ha ricevute circa 10.500 dosi. Aumenta il numero di posti prenotabili: 1000 ogni 24 ore. L'obiettivo è vaccinare tutti gli over 80 entro aprile

Ora che il nuovo carico di vaccini è arrivato (circa 10.500 dosi di Pfizer consegnate oggi all'ospedale dell'Angelo), l'Ulss 3 porta la disponibilità di slot a mille al giorno per gli anziani over 80 del proprio territorio. «La programmazione così concepita prevede di completare la vaccinazione di questa categoria entro la terza settimana di aprile - spiega il direttore Edgardo Contato -. Con i rifornimenti che arriveranno ciclicamente, entro il prossimo mese, nell'area Ulss 3, tutti gli anziani che hanno superato i 79 anni godranno della prima dose di protezione vaccinale contro il coronavirus».

Gli anziani possono ottenere il proprio appuntamento con il vaccino registrandosi sul sito dell’azienda sanitaria in questa sezione. Per info e prenotazioni relativamente a tutte le categorie vaccinabili, invece, cliccare qui. Nel frattempo proseguono le vaccinazioni ad altre categorie: principalmente il personale dei servizi essenziali (a ieri, quasi 10mila persone del comparto scuola sulle 14mila dell'Ulss 3 avevano ricevuto la prima dose), ma sono partite anche le prime chiamate ai settantenni, che vengono vaccinati dai medici di base. Le dosi, però, continuano ad arrivare con una certa lentezza. Il direttore generale della sanità veneta, Luciano Flor, ha spiegato stamattina che da qui a martedì prossimo l'obiettivo è quello di somministrare, in tutto il Veneto, 25mila dosi di vaccino anti-covid al giorno.