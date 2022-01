Vaccinazioni per i bambini: open day domenica e nuove giornate dedicate

Nuove occasioni per vaccinare i bambini contro il Covid-19: l'Ulss 3 ha organizzato per domenica 9 gennaio un open day che permette l'accesso libero agli utenti in età pediatrica, ovvero di età tra i 5 e gli 11 anni, senza la necessità di effettuare la prenotazione. L'iniziativa si svolgerà al PalaExpo di Marghera (dalle ore 8.30 alle 19), al palazzetto di Dolo (8.30 - 19.00) e nel padiglione Aspo di Chioggia (8.30 - 13.30).

Altre date in gennaio

Non solo: l'azienda saniaria ha programmato un calendario di sessioni specifiche dedicate ai bambini per tutto il mese di gennaio, secondo il programma che segue:

PalaExpo di Marghera: da martedì a giovedì ore 15.00-19.30; al sabato ore 09.00-13.00; la domenica ore 09.00-13.00 e 15.00-19.30 (il 30 gennaio solo la mattina)

Ospedale di Venezia: lunedì 31 gennaio ore 14.00-16.50

Palazzetto di Dolo: dal lunedì al sabato ore 16.00-19.00; la domenica ore 08.30-19.00

Padiglione Aspo di Chioggia: dal lunedì al sabato ore 16.30-18.30; la domenica ore 11.30-13.30

«Per queste iniziative - spiega il direttore generale Edgardo Contato - continuiamo a lavorare d'intesa con i pediatri, sostenendo una proposta importantissima per i bambini. Tutti dobbiamo perseguire la scelta della vaccinazione ed i genitori sono chiamati a farla responsabilmente per i propri figli, perché il risultato delle titubanze rischia di essere a favore del contagio che avanza, delle quarantene e degli isolamenti, delle ore passate in coda nei centri tampone». Il dottor Vito D'Amanti, referente dei pediatri di libera scelta dell'Ulss 3, aggiunge: «Siamo totalmente impegnati a sostegno della campagna vaccinale, e lo siamo anche con l'importante opera di ascolto, di dialogo e di convincimento che svolgiamo nei nostri ambulatori».