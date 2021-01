Alla Francescon sono iniziati i vaccini anti Covid: 200 dosi per gli anziani e il personale

Con l'arrivo di 200 dosi è iniziata questa mattina, alla casa di riposo "Francescon" di Portogruaro, la somministrazione del vaccino contro il Covid-19. I primi a sottoporsi all'iniezione sono stati gli ospiti, quindi il personale sanitario e gli operatori socio sanitari della struttura. Era presente anche una delegazione dell'Ulss 4, compreso il direttore Carlo Bramezza. Le operazioni sono proseguite per tutta la giornata.

L'avvio dell'iter alla Francescon è un segnale importante, considerato anche che la struttura aveva sofferto molto fin dalla prima ondata della pandemia. Per la presidente della residenza, Sara Furlanetto, è «un primo passo verso il ritorno alla normalità, anche se sappiamo che ci vorrà ancora del tempo e il percorso sarà lungo. Siamo felici che gli anziani della nostra struttura e il personale siano tra i primi a poter essere vaccinati. L’aver iniziato proprio da queste categorie di persone è un segnale per tutta la cittadinanza: ripartiamo dai più fragili e deboli, ma ripartiamo anche dalla nostra storia».

Al momento tutti gli anziani sono negativi al virus. Come previsto dal protocollo, il vaccino sarà ripetuto dopo 21 giorni, ossia il 25 gennaio, per completare la copertura. Nel frattempo continuano gli screening, con tamponi ogni 4 giorni sugli operatori e ogni 20 sugli ospiti. La presidente Furlanetto ha anche ringraziato il personale dell’Ulss 4 «per il supporto che ci ha garantito e ci garantisce ogni giorno: insieme abbiamo attraversato la fase più dura, ma anche sempre lavorato e collaborato per proteggere la nostra struttura dal Covid».