Avviate anche a Mirano le vaccinazioni anti Covid agli anziani

I primi, come negli altri comuni, sono i cittadini classe 1941. Per ora il punto vaccini è a Campocroce, valido anche per i residenti di Spinea

Ha preso il via mercoledì mattina la campagna vaccinale di Mirano e Spinea. Alle 9.30 i primi anziani classe 1941 si sono presentati al palazzetto dello sport di Campocroce, in via Mogno 2. Le prime a vaccinarsi sono state due donne: la signora Cecilia di Spinea e la signora Gabriella di Mirano. Ai vaccinati di oggi viene già dato appuntamento per la seconda dose, a partire dal 17 marzo.

Le vaccinazioni proseguiranno in questa sede fino a venerdì 26. Poi, dal 3 marzo, si terranno nella sede definitiva, l’ex bocciodromo di via Matteotti 46, nei pressi del capolinea degli autobus di Mirano. «Siamo felici - ha detto la sindaca di Mirano, Maria Rosa Pavanello - di aver dato inizio alla campagna vaccinale, momento fondamentale della lotta della nostra città e di tutto il Paese contro il coronavirus. In poche settimane abbiamo reso idonea la sede principale dell’ex bocciodromo, a cui ora mancano solo alcuni dettagli, e allestito quella di Campocroce in modo da iniziare il prima possibile».