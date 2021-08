Giornata di vaccinazioni agli sportivi: al PalaExpo i calciatori del Venezia

I giovani atleti sabato mattina hanno fatto da "testimonial" per la campagna vaccinale e l'Ulss 3 ha registrato un buon afflusso. Anche l'Ulss 4 ha programmato un pomeriggio appositamente per i tesserati e gli accompagnatori

«Abbiamo voluto essere qui e testimoniare come giovani e come atleti l'importanza della vaccinazione. È un gesto importante perché la vita sociale può riprendere pienamente se insieme facciamo il possibile per uscire dall'epidemia»: lo ha detto Mattia Caldara, parlando a nome di tutti i giocatori del Venezia Fc che sabato mattina si sono presentati al PalaExpo per vaccinarsi contro il Covid. C'erano Dennis Johnsen, Francesco Forte, Michael Svoboda, Tyronne Ebuehi, Daan Heymans, Pasquale Mazzocchi.

L'Ulss 3 ha ringraziato i giovani atleti e la società per la loro testimonianza, sottolineando il buon risultato ottenuto in questa speciale giornata ad accesso libero: alle 11, nella struttura, erano già state effettuate più di 400 vaccinazioni. Il direttore del Sisp e responsabile dell'hub vaccinale, dottor Vittorio Selle, ha spiegato che «alle seconde dosi già programmate per la giornata si stanno sommando molte persone che giungono ad accesso libero. Iniziative come quella odierna vanno a stimolare l'adesione alla vaccinazione di fasce particolari di popolazione, mentre si sta chiudendo anche la parentesi "vacanziera" in cui per ragioni logistiche molte persone hanno scelto di rimandare la vaccinazione».

All'iniziativa di oggi seguirà il secondo “mercoledì dello sportivo”: l'1 settembre al PalaExpo si vaccineranno alcuni giocatori delle giovanili del Venezia Fc, accompagnati da mister Paolo Zanetti e una rappresentanza della prima squadra. Altre società stanno valutando di fare la stessa cosa con i propri tesserati. Avranno l’opportunità di ricevere la dose con loro anche gli adulti che li seguiranno nelle gare. Per svolgere e seguire le attività sportive della prossima stagione, infatti, sia gli atleti che gli accompagnatori dovranno essere muniti di green pass.

Vaccini per sportivi anche nell'Ulss 4

Anche l'Ulss 4 organizza, per giovedì 2 settembre (ore 15-19), una giornata dedicata alla vaccinazione di sportivi, famiglie e accompagnatori, sempre con accesso libero. L'appuntamento è nei tre centri vaccinali del Veneto orientale a San Donà, Portogruaro e Jesolo. «L’idea nasce dalla volontà di mettere insieme due determinanti per la salute dei ragazzi, cioè l'attività fisica e la prevenzione vaccinale – spiega il direttore del dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4, Anna Pupo - . Non va poi trascurato il fatto che la vaccinazione dei ragazzi che praticano sport garantisce più sicurezza nelle gare e negli allenamenti per quanto riguarda ovviamente la diffusione ed il contagio dal virus, sia negli sport di squadra sia in palestra e in altre discipline».