Vaccini, Zaia: «Alle 16 di oggi apriamo la prenotazione per gli over 40»

L'annuncio che lunedì prossimo sarebbero partite le vaccinazioni per le persone con più di 40 anni era già arrivata nei giorni scorsi, oggi il presidente della Regione Luca Zaia, nel corso del punto stampa dalla protezione civile di Marghera, ha annunciato che dalle 16 i quarantenni potranno cominciare a prenotare il proprio appuntamento.

«Abbiamo tutte le agende pronte», ha detto Zaia, che si è anche appellato a tutti gli over 50 che ancora non hanno fissato la vaccinazione: «Ci sono ancora 200mila posti liberi, approfittate di queste ultime ore per prenotarvi, poi sarà molto difficile trovare posto». Il perché è chiaro: come per la fascia d'età precedente, infatti, gli slot disponibili saranno aperti a tutti i cittadini nati fino al 1981, una coorte che conta più di 700mila persone che, potenzialmente, potrebbero voler vaccinarsi.

I primi appuntamenti disponibili, come detto, saranno lunedì 17 maggio, ma sarà possibile fissare la somministrazione della propria dose fino al 16 giugno. Come capitato la settimana scorsa con le calendarizzazioni dei cinquantenni, non si esclude che il portale unico per la vaccinazione possa andare in crash nella prima ora (e quindi tra le 16 e le 17).