Vaccinazioni record in Veneto nelle ultime 24 ore, Zaia: «Sfiorate 50mila somministrazioni»

L'obiettivo per la Regione - a fronte di forniture importanti già a partire da domani e per le prossime settimane - è di viaggiare ad una media di 40mila inoculazioni giornaliere

Quasi 50mila dosi, per la precisione 48.492. Sono quelle somministrate nelle ultime 24 ore in Veneto. Ad annunciare il dato, record per la nostra Regione, è stato il presidente Luca Zaia nel corso del punto stampa dalla protezione civile di Marghera, durante il quale ha anche spiegato come l'obiettivo sia ora quello di rimanere sempre sopra le 40mila inoculazioni giornaliere.

Dopo mesi di difficoltà, tagli e contrordini, finalmente i vaccini stanno arrivando in quantità adeguate. Questa mattina nei magazzini c'erano 220mila dosi, e domani ci sarà la più grande distribuzione finora realizzata da inizio della campagna: arriveranno infatti all'ospedale di Mestre 184.400 dosi, 151mila di AstraZeneca, 20.500 di Moderna e 12.800 di Johnson&Johnson. «Abbiamo garanzie di forniture ora, - ha detto Zaia - l'unico punto interrogativo per il futuro rimane su AstraZeneca, per quanto per domani sia prevista una consegna importante».