Ulss 3, senzatetto: altri 91 vaccini e altrettanti tamponi in otto ore

Non solo prime dosi oggi, hanno completato il ciclo vaccinale 45 senza fissa dimora. Un positivo è stato isolato e preso in carico dall’azienda sanitaria

Senzatetto, altri 91 vaccini e altrettanti tamponi in otto ore di attività a pieno regime del camper vaccini e del camper tamponi. Dopo le prime sessanta dosi inoculate quattro settimane fa dall’Ulss 3, poco fa si è conclusa la seconda tappa vaccinale per gli "homeless", che anche nella giornata di oggi si sono volontariamente protetti contro il covid e si sono altrettanto volontariamente sottoposti a tampone.

Non solo prime dosi, hanno completato il ciclo vaccinale 45 persone senza fissa dimora. L’altra metà, 46, si è invece approcciata per la prima volta alla vaccinazione. Tutti hanno usufruito del vaccino Moderna, poiché sotto i sessant’anni o risultati non idonei al vaccino a vettore virale in sede di anamnesi. Della novantina di tamponi, uno solo è risultato positivo. Isolato, è stato preso in carico dall’azienda sanitaria.

I senza fissa dimora del territorio di Mestre sono stati individuati dall’azienda sanitaria veneziana con l’aiuto di Caritas e assessorato alla Coesione sociale del Comune e sono stati invitati di nuovo nell’ampio giardino della chiesa del Sacro Cuore di Mestre. Come la volta precedente, a presentarsi all’interno dei due ambulatori mobili dell’azienda sanitaria non sono stati solo i senza fissa dimora, ma anche persone indigenti, residenti o meno, che usufruiscono abitualmente delle mense per i poveri della città.

«Questa seconda giornata è stata lunga e faticosa per tutta la mia squadra, ma abbiamo portato a casa un grande risultato. - dice la responsabile dell’iniziativa Erika Sampognaro, direttrice del distretto di Venezia terraferma, Marcon e Quarto d’Altino dell’Ulss 3 - Anche nei due brevi momenti di tensione dovuti al disagio di alcuni utenti in stato di alterazione è proceduto tutto per il meglio, perché l’équipe dell’azienda sanitaria ha rasserenato gli animi in pochissimo tempo».