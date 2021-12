Un balzo da 3000 a 7000 vaccinazioni, con centinaia di prime dosi

La giornata di ieri ha visto un'impennata nella campagna vaccinale nell'area dell'Ulss 3: quasi 7 mila vaccinazioni, più del previsto, delle quali più di 2700 al PalaExpo di Marghera. Molte di queste, come comunicato dall'azienda sanitaria, sono prime dosi, quindi nuovi vaccinati. «Abbiamo gestito 600 persone in più rispetto a quelle programmate - ha spiegato il dg Edgardo Contato - quindi i disagi e i rallentamenti sono stati inevitabili. Però siamo al servizio anche di chi decide solo ora, all'ultimo minuto: seicento persone che in un giorno scelgono di vaccinarsi e di uscire da una situazione di pericolo per sé e per gli altri sono un risultato decisivo».

L'azienda sanitaria sottolinea il lavoro di potenziamento messo in campo: «Nella sola giornata di ieri - dice Contato - abbiamo messo in campo circa cinquanta operatori in più, in gran maggioranza infermieri, e continuiamo a potenziare le nostre linee per queste settimane di grande lavoro». Vale anche per quanto riguarda la disponibilità di dosi e di appuntamenti per i prossimi mesi: «Da qui a febbraio sono più di mezzo milione gli slot resi disponibili, gran parte dei quali ancora liberi». Confermate anche le linee preferenziali, come quelle dedicate al mondo della scuola, agli anziani delle case di riposo e agli utenti fragili.