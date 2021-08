Green Pass, è corsa ai tamponi, Ulss 3: «Vaccinatevi». Ad agosto quasi 32mila posti

Da qui a fine agosto i posti sono 31.673. Sbrogiò: «In questo momento non c’è l’alibi di dire che non c’è posto»

«Negli ultimi giorni abbiamo notato una corsa al tampone, probabilmente un effetto dell'entrata in vigore del Green Pass. Il vaccino è l’unico strumento oggi per dare una sicurezza e un uso improprio dei tamponi porterebbe a intasare il sistema, perché toglie energia al sistema sanitario che, invece, dovrebbe concentrarsi sui vaccini e fare i test a chi non può vaccinarsi o a qualcuno che non sta bene». Sono le parole di Luca Sbrogiò, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 3 Serenissima e commissario alle vaccinazioni, che fa il punto sui primi effetti del Green Pass e sull'andamento delle vaccinazioni.

Per la prossima settimana, dal 6 al 13 agosto, dei 100mila vaccini disponibili in Veneto, oltre ai già 8mila slot aperti ne sono stati aggiunti 12.804. «Abbiamo messo sul piatto tra le aperture storiche e quelle straordinarie quasi 21mila slot - dice Sbrogiò -. In questo momento abbiamo ancora disponibilità di 12.969 vaccini». Secondo i dati a disposizione, ci sono 20.787 ragazzi tra i 12 e i 19 anni ancora da vaccinare. Ne seguono altri 80mila per la fascia che va dai 20 ai 60 anni circa, mentre gli over 60 sono 20mila. «Va precisato che su questi ultimi il vaccino messo a disposizione è Pfizer o Moderna - spiega Sbrogiò -. A chi è over 60 lancio un appello: se per qualche motivo avesse ritardato la vaccinazione, c’è l’ a mrna. Oltre ai più giovani ai quali ci rivolgiamo in vista dell'inizio della scuola, per quei 20mila over 60 invito caldamente a fare il vaccino».

Dopo il 13 agosto, coi vaccini programmati in arrivo, ci saranno ancora 18.704 posti aperti e disponibili (da qui a fine agosto i posti sono 31.673). «In questo momento non c’è l’alibi di dire che non c’è posto», conclude Sbrogiò. Sono circa 120mila le persone ancora da vaccinare. Ad ora oltre 415mila hanno fatto almeno la prima dose su una popolazione di circa 540mila. Una buona risposta arriva dalle farmacie che viaggiano tra 600 e mille vaccini a settimana.