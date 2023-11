Ulss 3, già superata la copertura della vaccinazione antinfluenzale del 2022 | VIDEO

Procede spedita la vaccinazione antinfluenzale nell'Ulss 3 Serenissima, con quasi 70mila dosi già somministrate; quanto alla campagna vaccinale antiCovid-19, che cammina in parallelo, sono circa 5500 le dosi già somministrate, e ci sono 10mila dosi ulteriori a disposizione dei medici di famiglia sul territorio. È questo, tradotto in numeri e presentato oggi in una conferenza stampa, il lavoro che si sta svolgendo nel territorio dell'Ulss 3 Serenissima nel periodo tradizionalmente dedicato alla campagna vaccinale contro l'influenza.

«Ad oggi 69.066 utenti hanno scelto di sottoporsi all'antinfluenzale – ha sottolineato il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Vittorio Selle – e sono state somministrate già il 58% delle dosi consegnate: è un dato significativo, perché abbiamo già superato il livello di copertura raggiunto lo scorso anno. Buono ed efficace il lavoro dei medici di famiglia: presso i loro ambulatori sono state somministrate 61.868 dosi, mentre poco più di 45mila restano ancora a disposizione della popolazione che vorrà fare la scelta di vaccinarsi».

Sul fronte della vaccinazione contro il Covid-19, le dosi già somministrate sono 5489, di cui 3462 presso i medici di famiglia e le restanti nei servizi dell'Ulss 3, nelle farmacie e nelle case di riposo: «Ci sono circa 10mila dosi ulteriori – sottolinea il dottor Selle – a disposizione dei medici di famiglia sul territorio, e anche per quanto riguarda questa ulteriori vaccinazione antiCovid-19 vediamo una risposta attenta da parte della popolazione».

«L'invito alla vaccinazione, anche quella contro il Covid-19, dev'essere fortissimo – ha sottolineato il direttore sanitario, Giovanni Carretta – proprio per dare a tutti la possibilità di proteggersi dal contagio e dalle possibili complicanze; ed è questo il motivo per cui l'Ulss 3 Serenissima, e ovviamente tutte le aziende sanitarie del Veneto, mettono a disposizione sedi, personale, sistemi informatici e occasioni particolari e straordinarie di vaccinazione, a supporto di quanto stanno facendo i medici di medicina generale».

A Venezia, al Lido, Mestre, Dolo, a Noale e a Chioggia sono attivi punti vaccinali gestiti direttamente dell'azienda sanitaria, che ha ribadito le modalità attraverso cui il cittadino può prenotare la propria vaccinazione, utilizzando il sito Ulss 3, scegliendo sede e orario: nella settimana dal 20 al 26 novembre ci sono ancora 646 slot liberi a fronte di 848 già prenotati, mentre nella successiva gli slot liberi sono 1783 a fronte di 2017 già prenotati.

Nel corso della conferenza stampa odierna, il Dipartimento di Prevenzione ha inoltre evidenziato come siano in corso anche altre campagne vaccinali, e in particolare quelle anti-pneumococco e quella anti herpes-zoster, cioè contro il cosiddetto "fuoco di sant'Antonio", con risultati altrettanto soddisfacenti.