Dal 2 novembre la campagna antinfluenzale, Zaia: «Terza dose somministrata in combinata»

Procede in Regione la somministrazione della dose aggiuntiva di vaccino a anziani nelle case di riposo, soggetti fragili e personale sanitario

«L'incidenza dei positivi sui tamponi effettuati continua ad abbassarsi e si assesta sullo 0,69% e il numero di ricoverati continua a scendere, con un trend in costante decrescita da una decina di giorni a questa parte. Il virus c'è ancora, la variante indiana non ha impattato, ma i vaccini hanno impedito il ritorno di una recrudescenza». Lo ha riferito oggi il presidente della Regione, Luca Zaia, nel corso di un punto stampa dalla sede della giunta regionale, a Palazzo Balbi.

Terze dosi e antinfluenzale

Intanto proseguono le somministrazioni della terza dose agli anziani delle case di riposo, a fragili, contattati telefonicamente, e i primi sanitari. «Dal 2 novembre, - ha aggiunto il governatore - con l'inizio della campagna antinfluenzale, procederemo con la vaccinazione combinata contro influenza e Covid».

In generale, la copertura contro il Covid, in Regione, ha raggiunto una media dell'82,8%, per fasce d'età lo spaccato è il seguente: