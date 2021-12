Dal 16 dicembre parte la campagna vaccinale per i bambini tra i 5 e gli 11 anni

Negli hub vaccinali dell'Ulss 3 Serenissima è in arrivo il tempo dei bambini: da giovedì 16 dicembre, anche i piccoli di età compresa tra i 5 e gli 11 anni potranno aderire alla vaccinazione anti Covid, secondo le indicazioni ministeriali.

L'Ulss 3 prepara questa nuova fase della campagna vaccinale, che riguarda poco meno di 35 mila bambini, in collaborazione con i Pediatri di Libera Scelta: «I pediatri di famiglia - sottolinea il direttore generale Edgardo Contato - sono il riferimento primo per la salute dei loro giovanissimi assistiti. L'offerta del vaccino ai bambini deve passare soprattutto attraverso di loro, nel dialogo con i genitori. I pediatri di libera scelta avranno la possibilità di vaccinare nel proprio ambulatorio, ma anche nei centri vaccinali dell'Ulss 3 insieme ai nostri operatori».

Per parte sua l'Ulss 3 si sta preparando ad aprire la possibilità di prenotazione per le famiglie. Il primo giorno di vaccinazione dei bambini - a cui sarà somministrato il vaccino Pfizer - sarà giovedì 16 dicembre. Da lunedì prossimo, 13 dicembre, alle 14, si potranno effettuare le prenotazioni, attraverso il sito dell'Ulss e il collegamento con il portale vaccinale regionale. Nei centri vaccinali del territorio vengono infatti resi disponibili i primi slot riservati a questa fascia d'età 5-11 anni; e lo stesso avviene negli ospedali dell'azienda sanitaria: si apre inizialmente a circa 10mila slot circa, di cui la metà al PalaExpo, mille circa all'ospedale di Venezia, 3500 circa al palazzetto di Dolo per l'area del Miranese, un migliaio nell'area di Chioggia. Viene quindi preparato il calendario, che aggiunge un nuovo settore al lavoro già impegnativo dei sanitari in questo periodo: le agende devono tenere conto delle prime dosi, ma anche già delle seconde dosi, che saranno effettuate a 21 giorni.