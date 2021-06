Anche in Veneto orientale ci si può vaccinare in farmacia contro il covid

Anche nel Veneto orientale ora è possibile vaccinarsi contro il covid in farmacia. Sono tre le prime farmacie abilitate, e altre si aggiungeranno nei prossimi giorni per ampliare i punti vaccinali territoriali a cui può rivolgersi la popolazione.

Vaccino Covid, farmacie abilitate in Veneto orientale

Per ricevere la somministrazione del siero in farmacia è necessario non rientrare nella tipologia di "soggetto estremamente vulnerabile", verificare il possesso dei requisiti e compilare un’autodichiarazione: i documenti saranno sul portale interner dell'Ulss 4 e nelle farmacie abilitate al servizio:

Farmacia Fabroni Dr.Gerardo in via Fondaco 2 a Portogruaro (tel. 0421 71023)

Farmacia Baldissin Dr. Luigi in via Cadorna 25 a Stretti di Eraclea (tel. 0421 62258)

Farmacia Cavallino SNC di Silvia e Luca Bonizzi in via Equilio 26 a Cavallino Treporti (tel. 041 968196).

«Alla pari del servizio fornito dai medici di medicina generale, - spiega il direttore generazione di Ulss 4 Mauro Filippi - sono convinto che questi nuovi punti vaccinali territoriali, posti tra l'altro in luoghi già noti, agevolerà la popolazione nel compiere un gesto semplice ma determinante per proteggersi dal virus e dalle eventuali varianti. Con questa novità verrà dato un impulso importante alla campagna di vaccinazione per raggiungere prima possibile la cosiddetta immunità di gregge».