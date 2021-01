Nel fine settimana l'Ulss 3 vaccinerà contro il Covid-19 gli operatori sanitari privati

Mentre prosegue la campagna vaccinale anti Covid-19 riservata agli operatori sanitari degli ospedali e delle case di riposo, l'Ulss 3 comunica che nei prossimi giorni il vaccino sarà disponibile anche per il personale sanitario delle strutture private: ambulatori, studi odontoiatrici, centri diagnostici, medici competenti, psicologi, massaggiatori, fisioterapisti, eccetera. Per questi professionisti l'azienda sanitaria veneziana ha programmato due giornate dedicate, sabato 16 e domenica 17 gennaio, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, nelle seguenti sedi:

Distretto di Favaro Veneto, via della Soia 20 (16 e 17 gennaio, dalle ore 8.00 alle ore 20.00);

Ospedale di Dolo, Riviera 29 aprile 2 (16 e 17 gennaio, dalle ore 8.00 alle ore 20.00);

Ospedale di Chioggia, Strada Madonna Marina 500 (16 gennaio, dalle ore 8.00 alle ore 20.00)

Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia, Castello 6777 (16 e 17 gennaio, dalle ore 8.00 alle ore 20.00).

L'Ulss 3 specifica: «Sono invitati tutti gli operatori delle strutture private non accreditate ubicate nel territorio dell'Ulss 3 Serenissima, che siano residenti nell'Ulss 3 o residenti altrove purché operanti in via esclusiva o principale in una di tali strutture. La campagna è riservata ai professionisti in attività e ai loro collaboratori di studio sanitari. All'atto dell'accesso la persona dovrà attestare l'appartenenza alla categoria oggetto della campagna mediante autodichiarazione o attestazione del datore di lavoro».

Per regolare il flusso di accesso evitando assembramenti è necessario impiegare lo strumento di regola-code accessibile al seguente link: https://intranet-operatorisanita-ulss3.zerocoda.it/. La prenotazione sarà possibile a partire dal 12 gennaio e dovrà avvenire entro le ore 18.00 del giorno 15 gennaio. Per altre informazioni telefonare al numero 041.8897908, scrivere all’indirizzo email zerocoda@aulss3.veneto.it oppure visitare il sito www.aulss3.veneto.it.