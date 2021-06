Ulss 3, da luglio tutti quanti potranno vaccinarsi in farmacia

Da giovedì 1 luglio sarà possibile anche per chi ha meno di 60 anni sottoporsi alla vaccinazione nelle 43 farmacie nel territorio dell'Ulss 3 che hanno aderito al progetto. Ogni settimana avranno ciascuna a disposizione 30 dosi di siero Moderna da utilizzare per le persone delle fasce d'età più basse, dai 12 ai 59 anni.

Vaccinazione in farmacia per (quasi) tutti

L'opzione della vaccinazione presso in farmacia si apre quindi a tutte le fasce d'età, dopo che nei primi giorni avevano avuto a disposizione il solo Johnson&Johnson, monodose ma destinato ai soli utenti con più di 60 anni. In una prima fase sarà possibile aderire rapportandosi direttamente con la farmacia; prima di prenotare, è possibile consultare l'elenco delle farmacie aderenti sul portale dell'Ulss 3.

La verifica sul sito è sempre necessaria anche per la verifica dei requisiti di base: possono infatti essere vaccinate in farmacia solo le persone che non rientrano nella categoria dei soggetti estremamente vulnerabili e che rispondano a particolari requisiti. Utilizzando il modulo "Allegato B1", pubblicato nella pagina per la prenotazione, è possibile verificare i requisiti complessivi; l'«Allegato B2», consente di verificare se si rientra o meno nella tipologia di "soggetto estremamente vulnerabile".