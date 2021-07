Equipaggio della Rotterdam: la nave è Covid free, 200 marinai vaccinati

Duecento marinai provenienti da ogni angolo del mondo si sono vaccinati al Pala Expo di Marghera ieri pomeriggio. Sono 189 uomini e 11 donne, tutti prevalentemente sotto i trent’anni. Compongono l’intero equipaggio della Rotterdam, la nave Covid free costruita nel cantiere di Fincantieri di Marghera, che salperà dal porto di Venezia tra una settimana esatta, sabato 31 luglio. Destinazione, tra le tante, Caraibi.

I marittimi provengono da Filippine, Stati Uniti, Sudafrica, Indonesia, Inghilterra, Olanda, Panama, Belgio, Romania, Croazia, Serbia, Polonia, Turchia, Irlanda. Il buon esito dell’operazione ha richiesto lo sforzo congiunto di Ulss 3, Fincantieri e Confindustria. «Questa nave è un’eccellenza del nostro Paese e lo dimostra avvalendosi dei nostri servizi sanitari per navigare sicura attorno al mondo, fino alla vaccinazione completa del proprio equipaggio - dice il direttore generale dell’Ulss 3 Serenissima Edgardo Contato -. Le ottime sinergie create tra l’azienda sanitaria, Fincantieri e Confindustria dimostrano attenzione nei confronti della filiera della sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro, per la tutela dei propri dipendenti e dei propri utenti, e questo permette di contribuire all’efficienza del sistema Italia. Dobbiamo impegnarci a far uscire il Paese da una crisi profonda in cui è piombato».

«Assecondare e rendere più agevole l’accesso al percorso vaccinale da parte di tutte le maestranze impegnate nei nostri cantieri, costituisce per l’azienda una priorità, indirizzata a conseguire il più elevato standard di sicurezza per tutti i lavoratori e per il contesto produttivo e un contributo allo sforzo eccezionale profuso dalla Sanità pubblica sul territorio», dice Carlo Cremona, direttore Risorse umane e Relazioni industriali di Fincantieri.