Zona rossa in Veneto: vademecum su attività personali consentite e negozi aperti

Il punto su quello che si può fare da lunedì 15 febbraio e per almeno due settimane

Il Veneto da lunedì 15 marzo 2021 torna in zona rossa, e ci resterà per almeno fino a due settimane. Di seguito una breve guida schematica sulle attività economiche permesse, i negozi aperti e chiusi, le regole per spostamenti, attività personali e di servizio pubblico.

Attività economiche

Attività produttive di beni primari (agricoltura) e secondari (industria e artigianato) tutte ammesse

Attività di servizi: ammesse, tranne attività di palestre, piscine, terme (salvo che per prestazioni mediche), centri sportivi, cinema, teatro, discoteche e simili

Attività di servizi alla persona: ammessi solo lavanderie e servizi funebri; escluse attività acconciatori, estetisti, toelettatura animali domestici

attività acconciatori, estetisti, toelettatura animali domestici Attività commerciali: vietate, fatta eccezione per: commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati discount di alimentali, mmimercan ed altri esercizi non spedalizzati di alimenti vari) commercio al dettaglio di prodotti surgelati commercio al dettaglio m esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettidomestici commercio al dettaglio di prodotti alimentali, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codia ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati commercio al dettaglio di apparecchia tuie informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi spedalizzati (codice ateco: 47.4) commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati commercio al dettaglio di articoli igiemco-sanitari commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi spedalizzati commercio al dettaglio di libri m esercizi specializzati commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodia commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati commercio al dettaglio di biancheria personale commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi spedalizzati commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori commercio al dettaglio di giochi e giocattoli m esercizi specializzati commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi spedalizzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica) commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici m esercizi specializzati commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erbonstena m eserazi spedalizzati commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti commercio al dettaglio di ammali domestici e alimenti per ammali domestici in esercizi spedalizzati commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli: ittici: carne: fion. piante, bulbi, semi e fertilizzanti: profumi e cosmetici; saponi, detersisi ed alni detergenti: biancheria: confezioni e calzature per bambini e neonati commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato \ia internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Mercati: vietati salvo che per alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici

Attività alberghiera: ammessa nel rispetto delle linee guida

Sagre, fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi: vietate

Attività ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie): chiusa; ammessa la ristorazione a domicilio, senza limiti di orario; ammessa l’attività di ristorazione per asporto fino alle 22, tranne che per i bar che fanno asporto, nel qual caso l’orario massimo è quello delle 18; ammesso il servizio mensa, anche esterno (purché con contratto aziendale - non singolo lavoratore autonomo - preventivo e con identificazione dei beneficiari)

Attività particolari: attività giardinaggio ammessa



Attività personali

Spostamenti: vietati spostamenti fuori dall’abitazione se non per lavoro, salute, necessità; Non vale la regola della visita una volta al giorno in altre abitazioni private

Necessità ammesse: attività motoria (in prossimità dell’abitazione); attività sportiva all’aperto e in forma individuale; non risultano limitazioni spaziali (es., lo spostamento per attività sportiva in montagna o presso fiumi per pescare non risulta vietato); spostamento per accedere agli esercizi commerciali aperti; lo spostamento deve avvenire nel Comune di abitazione, salvo che nel Comune di abitazione non vi sia il servizio o non sia disponibile l’attività da svolgere

Sempre ammesso il rientro nell’abitazione (dopo spostamenti legittimi, in particolare avvenuti prima della istituzione della zona rossa)

Vietato lo spostamento per turismo

Ammesso lo spostamento per attività di coltivazione non professionale per autoproduzione del bene di proprietà anche fuori comune

Ammesso lo spostamento verso seconde case, anche fuori comune

Ammesso lo spostamento anche fuori Comune per partecipazione a cerimonie funebri per parenti di secondo grado

Ammesso lo spostamento per partecipazione cerimonie religiose entro il comune

Ammesso lo spostamento per partecipazione ad attività didattica in presenza e per corsi di formazione laddove ammessi (es. laboratori, disabilità, specializzazione medica, protezione civile)

Feste vietate, anche dopo cerimonie

Attività di servizio pubblico