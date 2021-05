Valanghe, escursionista veneziano trascinato dalla neve per 300 metri

E' stato trascinato per circa 300 metri ma, fortunatamente, non è finoto sotto la neve. E' stato recuperato e portato all'ospedale C.B., 28enne veneziano, travolto da una valanga in montagna sabato mattina.

A lanciare l'allarme, intorno alle 10.40, sono stati due testimoni dal Passo della Sentinella. Mentre saliva con sci e pelli lungo un canale, C.B., 28 anni, di Venezia, aveva infatti probabilmente originato un piccolo distacco di superficie che gli aveva fatto perdere l'equilibrio. Lo scialpinista era quindi caduto ed era stato trascinato dalla neve per circa 300 metri.

Con una ferita alla gamba e possibili traumi, lo sciatore è stato medicato e recuperato dal soccorso alpino, e poi elitrasportato all'ospedale di Brunico. I soccorritori hanno ultimato la bonifica della valanga ed escluso ci fossero altre persone. Mentre stavano ultimando le operazioni, in un canale vicino si è staccata un'altra grande valanga e dopo un veloce controllo i soccorritori si sono velocemente allontanati.