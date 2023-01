Trevisan è fuori pericolo. Recuperato in mattinata il corpo di Arianna

È stato recuperato nel corso della mattinata di mercoledì 25 gennaio il corpo della trentenne Arianna Sittoni, escursionista trentina morta dopo essere stata travolta da una valanga nel pomeriggio di martedì 24 sul gruppo del Lagorai. Il recupero è stato effettuato con l’elisoccorso, con il supporto degli operatori della stazione Bassa Valsugana del Soccorso alpino. La salma è stata quindi trasportata in Val Campelle e affidata ai servizi funebri.

Se la caverà, invece, Guido Trevisan, il 46enne originario di Noale che era assieme a lei nel momento in cui è caduta la valanga. Si sarebbe salvato grazie ad una bolla d’aria che si è creato sotto la spessa coltre di neve. Ora è ricoverato all'ospedale Santa Chiara di Trento. Ha traumi alle gambe, ma la situazione non è grave: l’uomo, come riporta TrentoToday, è considerato fuori pericolo.

Nel frattempo prosegue l’allarme valanghe. Si sarebbe verificato un doppio distacco sulle montagne bellunesi, sul Nuvolau e sul Monte Padon, dove sarebbe stata travolta una scialpinista. Sul posto è intervenuto l’elicottero di soccorso partito da Trento, assieme a quello dell’Air Service con equipe sanitaria, all’unità cinofila e al soccorso alpino della Val Pettorina.