Catturato killer della 'Ndrangheta ricercato da novembre 2020

Era ricercato da novembre 2020, quando si era sottratto all'ordine di esecuzione per la carcerazione evadendo dall'abitazione dei genitori a Scorzè. A distanza di quasi tre anni Valerio Salvatore Crivello, 44enne ritenuto legato alla cosca di ‘ndrangheta Scofano-Martella-La Rosa di Paola (Cosenza), è stato arrestato. Lo ha fermato a Keitum, in Germania, il personale dell’ufficio federale di polizia criminale tedesca (BKA) e del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale carabinieri di Venezia, attraverso il servizio di cooperazione internazionale di polizia (S.C.I.P.) - unità I-CAN.

L'uomo, all'epoca, era stato colpito da un ordine di cattura emesso dalla procura presso la Corte d’Appello di Catanzaro a seguito della condanna definitiva all’ergastolo, con isolamento diurno per due mesi, per l’omicidio aggravato dal metodo mafioso di Pietro Serpa, commesso il 27 maggio 2003 a Paola (Cosenza). All’epoca Crivello si trovava a Scorzè, dai genitori, ai domiciliari con braccialetto elettronico ed era riuscito a scappare. Da qui una caccia all’uomo durata quasi tre anni, durante la quale il latitante è stato ricercato in Italia e, dopo i sospetti che fosse fuggito all’estero, anche in ambito internazionale. L’identificazione, l’individuazione e la successiva cattura arrivano all’esito di un’intensa attività info-investigativa iniziata nello stesso mese di novembre 2020 dai carabinieri del nucleo investigativo di Venezia, nel corso della quale è stato possibile accertare che Crivello aveva trovato rifugio sotto falsa identità sull’isola di Sylt, al confine tra la Germania e la Danimarca, dove avrebbe anche trovato un impiego in un centro sportivo di un albergo del posto. È stato raggiunto proprio nella struttura e arrestato. L'autorità giudiziaria tedesca ha convalidato l’arresto e avviato le procedure di estradizione in Italia.