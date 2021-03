San Donà, vandalismo ai giardini Agorà: denunciati i responsabili

La polizia locale di San Donà di Piave ha individuato due quindicenni del posto che la mattina del 3 marzo avevano rubato un estintore in un locale caldaia del municipio e poi lo avevano svuotato nei giardini Agorà, dietro lo stesso municipio. Anche in questo caso, come in altri episodi avvenuti a San Donà qualche settimana fa, sono state decisive le immagini del sistema di video sorveglianza comunale che hanno permesso agli agenti di identificare i responsabili.

I ragazzi sono stati denunciati alla procura dei minorenni per i reati di furto aggravato e imbrattamento. Alla presenza dei genitori (ignari di tutto), i giovanissimi hanno mostrato agli agenti i video che loro stessi avevano registrato con i loro smartphone durante la bravata.