Mirano: vandali rompono i fiocchi rosa, simbolo della prevenzione femminile

Vandali in azione in Piazza dei Martiri: anche questa volta, oggetto degli attacchi sono stati i fiocchi rosa installati dall'Ados nei giardini di Piazza dei Martiri in occasione delle celebrazioni dell'Ottobre Rosa. «Un gesto stupido e incomprensibile, che condanniamo con fermezza, e che tra l'altro è arrivato nella giornata in cui era stata organizzata una delle principali iniziative del capoluogo, cioè la presenza della clinica mobile per lo screening e le ecografie gratuite». - commentano gli assessori Yuki d'Emilia, Francesca De Biasi, Lucia Olivotto e Lucia Pellegrini.

«Vogliamo esprimere - aggiungono - tutta la nostra solidarietà a Ados e Lilt, che per la seconda volta vedono il loro lavoro distrutto da qualche ignorante che non ha capito il valore e il significato di quei simboli; apprezziamo anche la loro scelta di lasciare nei giardini i fiocchi rotti, corredandoli di un cartello che invita gli autori di questa azione a riflettere sul loro gesto insensato. Speriamo che i colpevoli si assumano le loro colpe, anche per rispetto di quello che quei fiocchi significano e del lavoro di sensibilizzazione delle volontarie».