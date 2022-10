Gasolio sulla porta della sede del comitato Anpi: «Grave intimidazione»

Ieri in tarda serata ignoti hanno versato del liquido infiammabile, nello specifico del gasolio, contro la porta della sede del comitato Anpi di Chioggia, in calle Biseghella. Il fatto è stato scoperto questa mattina dal segretario, Giorgio Varisco, mentre apriva la sezione come ogni giorno. Il segretario ha informato dell’accaduto il commissariato, che ha mandato alcuni agenti per un sopralluogo, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a bonificare l’area. Lunedì verrà sporta denuncia contro ignoti.

«Si tratta di una grave intimidazione, che va a colpire l’attività del comitato Anpi nel momento in cui intensifica gli sforzi per la memoria, i diritti e la difesa della Costituzione nata dalla resistenza antifascista - dicono dall'Anpi -. Evidentemente chi ha lanciato questo segnale è disponibile ad andare oltre, sentendosi magari circondato da un clima divenuto favorevole in città e nel Paese. Ringraziamo per la solidarietà ricevuta il presidente del consiglio comunale Beniamino Boscolo, Barbara Penzo a nome del Partito Democratico di Chioggia, il circolo Auser di Sottomarina, la presidenza del comitato federale dell'ANPI, e comunichiamo a tutta la cittadinanza che le nostre battaglie continueranno come e più di prima».