Vandali in azione a Spinea, danneggiati i giochi per i bambini

Nuovi vandalismi ai danni dell'area verde di via Palladio a Spinea. Nelle scorse ore i soliti ignoti se la sono presa con lo scivolo dei bimbi, danneggiandolo ulteriormente.

A denunciare l'episodio sono i rappresentanti di Occhio Spinea: «La cosa ci fa sorridere amaramente, in quanto l'area giochi è dottata di telecamere ma, nonostante questo, i vandalismi continuano. È inutile avere centinaia di telecamere sparse per il territorio se poi i risultati sono questi. Su questo importante tema serve un decisio cambio di rotta». Sul posto sono stati chiamati gli agenti della polizia locale, che hanno eseguito un sopralluogo e interdetto lo scivolo con del nastro di segnalazione, impedendone l'accesso in attesa del ripristino. «Da tempo diciamo che serve una Smart Control Room come a Venezia per consentire il monitoraggio completo ed efficiente della città - continuano da Occhio Spinea e che permetta così l'arrivo tempestivo delle forze dell'ordine in caso di danni».