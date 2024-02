Vandali alla sede della Cgil, lanciano un sasso e frantumano una vetrata

Venerdì alle 11 del mattino, in piazza IV Novembre a San Donà di Piave, un botto ha richiamato l'attenzione e spaventato chi lavorava e chi transitava all'esterno. Colpa di un sasso che ha mandato in frantumi una vetrata dell'edificio della Cgil, che ospita le sedi delle categorie di lavoratori e pensionati, CAF e Patronato INCA.

«Un chiaro atto intimidatorio, ma non ci facciamo intimidire - dice Daniele Giordano, segretario generale di Cgil Venezia -. È stato solamente il caso ad evitare feriti, tra collaboratori e cittadini, considerando che potevano benissimo esserci persone nei pressi della vetrata». Dei vandali nessuna traccia. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri, che ora stanno indagando sulla vicenda. «È davvero grave che a due anni dall’assalto alla sede della CGIL nazionale - conclude Giordano -, continuino a verificarsi atti di squadrismo nei confronti delle decine di migliaia di lavoratrici, lavoratori e cittadini che rappresentiamo». Solidarietà è stata espressa dalla Uil: «È preoccupante come organizzazioni come quelle sindacali siano spesso bersaglio di azioni intimidatorie volte ad affievolire se non addirittura a cancellare quei valori di cui si fanno portavoce quali la democrazia e la libertà», ha detto il segretario generale della Uil Veneto Roberto Toigo.

