Assalto al locale con spranghe e pietre: daspo per 5 giovani

Avrebbero colpito con pietre e spranghe le vetrate di un locale, il Custom Club di via Zemenhof a Vicenza, mandando i vetri in frantumi e provocando il panico tra i presenti. Un «gravissimo atto intimidatorio», come è stato definito dalla questura locale, avvenuto nella notte tra sabato e domenica. I presunti responsabili, cinque ragazzi attorno ai vent'anni, sono stati individuati quasi subito. Nella mattinata di venerdì, poi, il questore vicentino Paolo Sartori ha disposto nei loro confronti il foglio di via obbligatoro.

È stato lo stesso gestore del club - come scrive VicenzaToday - ad avvisare i carabinieri appena dopo l'assalto. Il gruppo aveva probabilmente organizzato una sorta di spedizione punitiva, forse dopo essere stato mandato via dalla discoteca. Le pattuglie intervenute hanno bloccato i sospetti poco più tardi, mentre cercavano di fuggire, e li hanno denunciati a piede libero: si tratta di C.O. e B.S., veneziani entrambi ventenni; due padovani, A. M. di 24 anni e A.M.A. di 19; B.H.A.H., tunisino di 20 anni. Tutti con precedenti penali. Per loro è scattato l’obbligo di rientrare nel comune di residenza ed il divieto di far ingresso a Vicenza per i prossimi 3 anni.

Il questore Sartori ha spiegato che il locale è stato «vittima di una vera e propria spedizione punitiva. Solo grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine - ha aggiunto - è stato possibile ricostruire l’accaduto e di individuare i presunti responsabili. La decisione di allontanarli dal comune di Vicenza e di impedirne il ritorno per i prossimi 3 anni ha lo scopo di evitare che nel prossimo futuro costoro possano ripetere atti intimidatori di tal genere nel nostro contesto urbano».