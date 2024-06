Actv attiva le corse balneari 5.1 e 5.2 con fermata sperimentale a San Nicolò

Con l'arrivo della stagione estiva la società Actv potenzia alcuni collegamenti acquei per spostarsi tra Venezia e le spiagge del Lido, stavolta con la novità della fermata a Lido San Nicolò.

Le modifiche saranno introdotte a partire da sabato 15 giugno: solo nei fine settimana fino al 30 giugno, poi tutti i giorni dal 1° luglio all'8 settembre e infine nel weekend del 14 e 15 settembre (salvo condizioni meteo avverse). Le corse aggiuntive riguardano le linee 5.1 e 5.2 tra Sant’Alvise e Lido, secondo il seguente orario: da Sant'Alvise dalle ore 9.31 alle 11.31, ai minuti 31-11-51; da Lido SME dalle ore 17.52 alle ore 19.52, ai minuti 52-32-12.

Inoltre, come detto, viene attivata in via sperimentale la fermata di Lido San Nicolò sul percorso Sant’Alvise, Madonna dell’Orto, F.te Nove, Celestia, San Pietro di Castello e Lido, con transito a San Nicolò e capolinea a Santa Maria Elisabetta. A richiedere la sperimentazione è stato il sindaco Luigi Brugnaro. «In questo modo - comunica la società - viene ulteriormente potenziata l’accessibilità alle spiagge del litorale veneziano a favore dei residenti della città antica ed in particolare dei sestieri di Cannaregio e Castello».