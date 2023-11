Entro il 2032 solo vaporetti a impatto zero in Canal Grande

Entro il 2032, sul Canal Grande dovranno navigare solo mezzi pubblici a zero impatto ambientale. Lo ha detto oggi a Venezia l'assessore comunale all'Ambiente, Massimiliano De Martin, nel corso del summit "Aria pulita per il Veneto" di Legambiente.

«Per la tutela ambientale - ha detto De Martin - occorrono interventi su larga scala a livello territoriale, ma anche gli enti locali possono fare molto». Tra le altre iniziative del Comune di Venezia ci sono anche cento nuovi chilometri di piste ciclabili (che da 150 diventeranno 250) e la sostituzione dei vecchi autobus con veicoli di ultima generazione a energia alternativa. «Stiamo creando anche un enorme Parco fluviale di 23 ettari - ha proseguito l'assessore -, e non dimentichiamo il Mose, che tenendo la città all’asciutto ha di molto migliorato la vita dei suoi abitanti».

Per De Martin questo è un momento favorevole per attuare una vera transizione energetica, «ma occorrono finanziamenti e scelte forti: penso ad esempio al nucleare, bocciato in Italia nel 1987, ma ampiamente utilizzato in altri Paesi europei, ma anche all’idrogeno».