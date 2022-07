Il fumo avvolge un vaporetto, preoccupazione ma nessuna conseguenza

Vaporetto avvolto nel fumo: molta preoccupazione stamattina per un battello della linea 12 che da Burano andava a Torcello verso le 7.30. A un certo punto si è visto del fumo sprigionarsi dal mezzo acqueo, proveniente dalla sala macchine probabilmente a causa di un guasto. Il comandante ha preso in mano la situazione attivando il sistema antincendio di cui è dotato il battello e ha riportato la situazione alla normalità.

I pochi passeggeri a bordo, meno di una decina da quanto risulta, hanno compreso che la situazione era sotto controllo. È stato piuttosto il forte impatto visivo a distanza del vaporetto avvolto dal fumo a destare preoccupazione, mentre Actv non ha registrato nessuna particolare criticità: non sono intervenuti i vigili del fuoco poiché è bastato l'intervento del comandante a far rientrare l'emergenza. Sul posto in 5 minuti è arrivato un altro vaporetto che ha fatto ormeggiare il mezzo interessato dal guasto. Non c'è stato il trasbordo dei passeggeri perché la fermata di Torcello era vicina e sono potuti scendere dal battello su cui avevano viaggiato normalmente.