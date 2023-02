Avaria al motore, vaporetto resta bloccato sotto il ponte degli Scalzi

Imprevisto in Canal Grande nel tardo pomeriggio di lunedì. Verso le 17.30, una piccola avaria al motore ha messo fuori uso provvisoriamente una vaporetto, rimasto "incastrato" sotto il ponte degli Scalzi.

Il fuori programma ha creato qualche rallentamento, seppur molto limitato nel tempo: l'imbarcazione è rimasta infatti ferma di traverso, sbarrando per metà della larghezza il passaggio, in attesa delle operazioni di soccorso. Il battello, pochi minuti dopo, è stato trainato da un altro vaporetto fino al pontile Ferrovia per le verifiche del caso, e dopo il travaso dei passeggeri ha proseguito la corsa interrotta.