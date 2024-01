I varchi al Marco Polo possono leggere anche le carte d'identità elettroniche

Anche le carte d'identità elettroniche italiane potranno essere lette dai varchi di polizia di frontiera all'aeroporto Marco Polo di Venezia. I tornelli, solitamente utilizzati per passaporti elettronici e riconoscimento biometrico dei passeggeri in partenza e arrivo da paesi extra-Schengen, sono stati implementati della nuova funzione a partire da inizio gennaio. La novità è stata introdotta anche presso gli scali di Treviso e Verona.

Il servizio è stato introdotto anche sulla base delle recenti disposizioni del ministero dell’Interno che permette ai cittadini di nazionalità italiana maggiori di 14 anni di utilizzare la carta d’identità elettronica (rilasciata dopo il 7 febbraio 2018) in arrivo e partenza da: Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Egitto (solo per viaggi turistici organizzati), Georgia, Irlanda, Kosovo, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Romania, Serbia, Tunisia (solo per viaggi turistici organizzati) e Turchia.

In totale, al Marco Polo sono presenti 24 e-gate (12 alle partenze e 12 agli arrivi), al Canova 3 in area partenze (entro febbraio ne saranno installati 3 anche in sala arrivi), 6 al Catullo (3 alle partenze e 3 agli arrivi). Questa implementazione permette di accelerare le procedure di controllo del proprio documento, con conseguente riduzione dei tempi di attesa.