La variante Omicron soppianta la Delta, presto sarà al 60%

In una settimana l'incidenza della variante Omicron nel Veneziano è passata dal 13% al 32,6%, e la previsione è che la percentuale raddoppi nel giro di pochi giorni. Probabilmente il "balzo" dei casi positivi al coronavirus registrato delle ultime settimane è conseguenza proprio di questa variante, molto più diffusiva di quelle precedenti. Lo ha confermato Mosè Favarato, dirigente del laboratorio di genetica e citogenetica dell'ospedale dell'Angelo di Mestre: «Il virus si modifica per sopravvivere e si garantisce una via di ingresso preferenziale, anche tra i vaccinati. I sintomi però, in questo caso, sono limitati», spiega.

Per ottenere questi dati il laboratorio sequenzia tra i 120 e i 140 campioni del virus ogni settimana, analizzando tamponi rappresentativi di tutte le fasce di età, sesso e provenienza geografica. «La diffusione è omogenea e non osserviamo cluster preferenziali», specifica Favarato. È evidente, secondo lo specialista, che «la Omicron si diffonde più rapidamente e con più facilità», tanto che ci si aspetta che «lunedì prossimo si arrivi anche al 60% di incidenza». La mascherina resta comunque la miglior forma di tutela, assieme alla distanza interpersonale.