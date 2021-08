Varata a Marghera una nuova nave da crociera lunga 300 metri

Prima di sei nuovi colossi della Norwegian Cruise Line, è in grado di ospitare più di 3200 persone a bordo

È stata varata oggi, presso lo stabilimento di Fincantieri a Marghera, Norwegian Prima, prima di sei navi da crociera di nuova generazione della Norwegian Cruise Line (Ncl). Con una stazza lorda di circa 142.500 tonnellate e quasi 300 metri di lunghezza, è in grado di ospitare fino a 3215 passeggeri.

La nave si basa su un progetto prototipale sviluppato da Fincantieri, ch ha posto attenzione all’efficienza energetica, con il duplice obiettivo di contenere i consumi in esercizio e minimizzare l’impatto ambientale, in linea con le più recenti normative in materia.